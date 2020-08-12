Чувашия получила почти 153 млн рублей на рециркуляторы воздуха для школ и детсадов

На заседании Кабинета Министров Чувашской Республики министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков рассказал, как в регионе идет финансирование «антиковидных» мероприятий. Так, согласно новым требованиям Роспотребнадзора России к устройству образовательных организаций к новому учебному году в школы и детские сады Чувашии будут закуплены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Отметим, что ранее республиканские Минобразования и Минфин по поручению руководителя региона выверили потребность образовательных организаций региона в рециркуляторах воздуха и провели все необходимые процедуры.

«По поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева в рамках подготовки системы образования к новому учебному году было принято решение о выделении почти 153 млн рублей на приобретение рециркуляторов. Это позволит обеспечить безопасное проведение учебного процесса», — подытожил Михаил Ноздряков.

Необходимые средства уже поступили из федерального бюджета.