Путин в образе Бонда с вакциной в руке стал героем обложки Французской газеты Фото: REUTERS

Французская газета Liberation поместила на обложку нового номера изображение президента России Владимира Путина. Российский лидер предстает в костюме суперагента Джеймса Бонда, а вместо пистолета в руке у него шприц с российской вакциной от коронавируса.

Заголовок выпуска, посвящённого новой вакцине, гласит «Завтра не умрёт никогда» - один из фильмов известной бондианы. В самой газете четыре первых полосы посвящены российской вакцине от коронавируса и ситуации с распространением инфекции во Франции.

Путин в образе Бонда с вакциной в руке стал героем обложки Французской газеты

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции российский лидер сообщил во вторник, 11 августа. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что препарат, получивший официальное название «Спутник V», в ходе пришедших испытаний показал свою высокую эффективность в формировании устойчивого иммунитета к COVID-19, а также безопасность в применении.