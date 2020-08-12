«Беларусь сползает в пучину хаоса»: Порошенко призвал Лукашенко объявить новые президентские выборы

Порошенко призвал Лукашенко объявить новые президентские выборы Фото: REUTERS

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал действующего белорусского лидера Александра Лукашенко объявить новые президентские выборы.

«Считаю, что белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательства к насилию», - заявил политик, по мнению которого, Беларусь «сползает в пучину хаоса и политической неопределенности».

Кроме того, экс-глава незалежной призвал международное сообщество следить за действиями России, которая, по его словам, ожидает того, чтобы покончить с государственностью и независимостью Белоруссии.

«Белорусы — традиционные друзья и партнеры украинского народа, искренние, дружелюбные и добропорядочные братья по крови и духу. Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины», - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массовые беспорядки в Белоруссии на фоне итогов президентских выборов, призвал «соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия».