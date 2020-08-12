Еще 11 пациентов умерли от коронавируса в Москве Фото: REUTERS

За минувшие сутки в российской столице еще 11 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, умерли от заболевания. Об этом в среду, 12 августа, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

- Число летальных исходов от коронавируса в Москве увеличилось на 11 человек, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на наличие инфекции, - рассказали в штабе.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в столице России от заболевания скончались в общей сложности 4 622 человека.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на территории страны за один день выявили 5 102 новых случая заражения, общее количество инфицированных достигло 902 701 пациента.

Вице-премьер, полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал тест на коронавирус, он оказался положительным, результат повторного анализа будет в ближайшее время.