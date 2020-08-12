Писатель Сергей Лукьяненко: События в Белоруссии не приведут к силовой смене власти Фото: Иван МАКЕЕВ

Четвертый день в Минске и других городах Белоруссии продолжаются акции протеста после оглашения результатов выборов президента республики. В эфире Радио «Комсомольская правда» известный русский писатель Сергей Лукьяненко сообщил, что, по его мнению, происходящие в настоящее время события в Белоруссии не приведут к так называемому майдану, к силовой смене власти.

- Для подобных событий нужно много факторов. Это и вмешательство других стран, которое сейчас получить не очень просто в связи с пандемией коронавируса, с тем, что у всех окружающих стран, заинтересованных, может, в каких-то силовых действиях и прочем, хватает своих проблем, - объяснил писатель.

Сергей Лукьяненко отметил, что в стране достаточно высокий социальный уровень поддержки населения, а массового народного протеста, скорее всего, не будет.

- В республике жесткое руководство. Тут я не даю оценочных суждений, хорошо это или нет, просто по факту. Руководство не боится применять правоохранителей, ОМОН, даже войска для разгона протестов. Понимая то, что в Белоруссии сейчас очень высокий уровень напряженности, что выборы стали конфликтным фактором, я полагаю, что в ближайшее время реального переворота ждать не стоит, - добавил он.

Жители Минска сегодня немного сменили тактику своих протестов, выйдя на более мирную акцию. Сотни человек выстроились в цепь вдоль городских дорог, у которых были выложены букеты цветов, скандируя лозунги и махая плакатами. В некоторых районах Белоруссии все еще можно увидеть жесткий разгон протестующих. Так, Спецназ применил помповые ружья для устрашения протестующих на Уручье в Минске, участников акции оттеснили.

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