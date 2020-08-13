Итальянские ученые показали, как на самом деле выглядел Рафаэль Санти. Фото: скрин из видео готовой 3D-модели лица художника

Итальянские специалисты из университета Ла Сапиенца воссоздали трехмерную модель лица художника Рафаэля Санти, которую чуть позже напечатали на 3D-принтере. Ученые, которые изучали творца эпохи Возрождения воссоздавали его внешний облик по гипсовому слепку черепа, что дало возможность точно определить, как на самом деле он выглядел. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Слепок с черепа Рафаэля Санти сделали во время эксгумации его тела в 1833 году. Долгое время эксперты спорили, точно ли кости принадлежали великому художнику, однако компьютерная программа, с помощью которой итальянские ученые воссоздали трехмерную модель лица, прояснила и этот вопрос. Проведенное исследование указывает на примерно 85% вероятностью того, что череп принадлежит именно Рафаэлю из-за сходства с большей частью портретов и автопортретов художника.

- Сделанная модель показывает схожесть глаз и рта художники с его автопортретами. Но, по всей видимости, он был не сильно доволен своим орлиным носом, поэтому сделал на картине 1506 года «пластику», немного его изменив. Мы также знаем, что Рафаэль часто писал себя моложе своих лет, и эта модель позволяет нам увидеть его таким, каким он был на самом деле, - рассказал профессор и молекулярный биолог Маттиа Фалькони.

Напечатанный на 3D-принтере бюст мастера эпохи Возрождения, будет выставлен в музее на его родине в Урбино.