Трамп ожидает мошенничества от демократов на выборах в США Фото: REUTERS

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ходе предстоящих выборов ожидает неких мошеннических действий со стороны демократов. По мнению действующего главы Штатов, эта партия представляет большую проблему, чем Россия, КНР и Иран. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Белом доме.

Глава США в очередной раз раскритиковал идею дистанционного голосования на президентских выборах по почте.

- Демократы хотят 3,5 миллиарда долларов на голосование по почте. Это будет величайшее мошенничество в истории выборов. Когда речь идет про выборы, все всегда говорят о вмешательстве РФ, Китая и Ирана, но главная проблемы будет с демократами, а не с этими странами, - считает Трамп.

Он заявил, что его политические оппоненты держат народ США «в заложниках» и мешают согласованию нового пакета мер стимулирования экономики во время пандемии.

Ранее американский лидер выразил опасения о своем возможном проигрыше на предстоящих президентских выборах из-за голосования по почте, которое поддерживают демократы. По его мнению, процесс волеизъявления граждан в таком формате - единственный вариант, при котором он имеет риски проиграть другим кандидатам.