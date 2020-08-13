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Здоровье

Психиатр объяснил, когда лень является признаком тяжелой болезни

Лень – нормальное состояние для человека, но иногда она может быть сигналом об опасности
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Психиатр объяснил, когда лень является признаком тяжелой болезни

Психиатр объяснил, когда лень является признаком тяжелой болезни

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Для любого человека привычно состояние лени, это вполне нормальное свойство человеческой натуры, однако порой лень может быть признаком серьезной болезни. В каких случаях следует обращаться к врачу, рассказал психиатр-психоаналитик и доцент Центра психиатрии имени Сербского Павел Качалов.

- Есть нормальная лень, когда люди защищают сами себя от бессмысленной работы. Тогда лень позволяет подождать, одуматься, и часть работы теряет актуальность. С помощью лени люди даже придумывали гениальные изобретения, это двигатель прогресса, - отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Однако есть лень сосем другого вида: когда человека не хочет и не может ничего делать, а также не способен заставить себя действовать. Это уже является болезненным состоянием, и человеку требует помощь специалистов.

- В этом случае речь, вероятнее всего, про депрессию. В случае возникновения этого расстройства надо идти к психиатру. Сейчас есть много антидепрессантов, которые могут помочь. Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего. Если это становится повторяющейся проблемой, поможет только лечение, - объяснил Павел Качалов.

Красота и здоровье