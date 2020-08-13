Пенсионера арестовали за то, что он бросился на лифтера с топором

Мужчину допросили, и узнали, что работы лифтер проводил слишком громко, чем мешал ему спать Фото: Оперативная съемка

Полиция арестовала пенсионера, который бросился на лифтера с топором. Оказалось, что рабочий шумел и мешал ему спать. Случай произошел в Домодедове. О случившемся сообщил представитель СК Ольга Врадий.

«64-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Кроме этого, по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Врадий.

Случай произошел 9 августа, пенсионер несколько раз ударил топором рабочего, который был вызван для починки лифта. Мужчину допросили, и узнали, что работы лифтер проводил слишком громко, чем мешал ему спать. Кроме прочего, лифтер проживал в этом же подъезде в техническом помещении, откуда также доносился шум. Жильцов и работников подъезда допросили. Суд назначил судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, передает ТАСС.