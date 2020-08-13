Европарламент выступил за введение санкций против России из-за событий в Беларуси

Евродепутат выразил сожаление недостаточно жесткой реакцией Евросоюза на события в Белоруссии Фото: REUTERS

Против России следует ввести санкции за прошедшие выборы президента Беларуси и последующие протесты, заявил депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

Депутат считает, что санкции Евросоюз должен накладывать не на Беларусь, а на Россию, потому что "это похоже на наказание меча, а не руки"

- Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии, - отметил Сариуш-Вольский в эфире Польского радио.

Депутат также заявил, что международное отношение к протестам в Беларуси было бы другим, если бы власти ЕС не "ставили отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния". Сариуш-Вольский также заявил, что сожалеет о недостаточно жёсткой реакции Европы.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после оглашения результатов выборов президента республики. По данным ЦИК победу одержал правящий с 1994 года Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.