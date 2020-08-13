Спецкор "КП": Когда в одном конце Минска силовики включили "вежливых людей", в другом - тот же ОМОН стрелял по окнам

Спецкор "КП" рассказал, как разворачивается ситуация с протестами в Минске Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ситуация с протестами в Минске разворачивается самым непредсказуемым образом. В ночь на четверг в одном конце города силовики тактично обращались к протестующим, тогда как в других районах фиксировались стычки.

- В одном конце города силовики, действительно, "включили вежливых людей", очень тактично обращались с протестующими, в другом конце города тот же ОМОН стрелял по окнам и балконам жилых зданий, из которых сыпались проклятья. Тот же ОМОН, который вчера говорил «пожалуйста» и «будьте добры», он накануне гонял по подворотням подростков, лупил их дубинками, - передает спецкор "КП" Александр Коц с места событий.

По его словам, вчера, скорее всего, силовики получили команду не действовать так жестко. Это связано с тем, что за границей, в том числе в ООН, пошло очень много возмущений из-за жесткого подавления протестов в Белоруссии.

- Поэтому, думаю, когда команда есть действовать жестко - они действуют, когда нет - ведут себя по-другому, - добавил Коц.