Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Протесты в Белоруссии

«Мисс Беларусь-2018» призвала остановить агрессию на улицах

Мария Василевич высказала мнение, что беспорядки на улицах страны спровоцированы
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
Комментарии (2)Комментарии (2)
«Мисс Белорусь - 2018» часто сопровождала президента страны на мероприятиях. Фото: Instagram by_vasilevich

«Мисс Белорусь - 2018» часто сопровождала президента страны на мероприятиях. Фото: Instagram by_vasilevich

Победительница конкурса «Мисс Беларусь — 2018», а ныне депутат белорусского парламента 23-летняя Мария Василевич призвала прекратить насилие на улицах страны.

«Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и те, кто провоцирует беспорядки. Остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза!» — написала она в Instagram.

Белоруссия не заслужила «такой боли», сказала Василевич.

Мария Василевич помимо титула победительницы конкурса красоты известна еще и тем, что на новогоднем празднике 2018 танцевала с Александром Лукашенко.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после выборов, на которых с большим отрывом выигран Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Не согласные с результатами жители Минска вышли на улицы города. Чтобы усмирить толпу был привлечен ОМОН. Силовики приняли жестокие меры по отношению к протестующим. Множество видео заполнили сети, на которых омоновцы избивают и мужчин, и женщин.