Международные резервы России достигли исторического максимума

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Международные резервы России с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5% и составили 600,7 миллиарда долларов, достигнув исторического максимума.

- Объем международных резервов по состоянию на 7 августа составил 600,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 8,9 миллиарда долларов, или на 1,5%, под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, - говорится в сообщении Центробанка.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 августа 2008 года. Тогда международные резервы достигли 598,1 миллиарда долларов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По данным ЦБ, за 2019 год международные резервы увеличились на на 85,9 млрд долларов. А в январе-июле этого года они прибавили порядка 37,4 млрд.