Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется лето Фото: Лия МУРАДЬЯН

В последнее время погода в Москве мало чем отличается от сентябрьской. Но терпеть холода осталось недолго. Уже на следующей неделе в столицу вновь вернется тепло.

- Ближе к выходным инициативу начнет перехватывать антициклон, поэтому погода возьмет курс на постепенное улучшение. Да, ночи прохладные, но они в августе и так прохладные - +6-+11, +7-+12, днем в субботу +16-+21, в воскресенье +18-+24. И в начале следующей неделе потеплеет до +20-+25, даже чуть-чуть теплее, чем должно быть в этом месяце, - рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Комсомольская правда".

Что касается долгосрочных прогнозов, то осень и зима в этом году обещают быть комфортными: без аномальных холодов и сильного потепления. Температура, конечно, может быть на пару градусов выше нормы, но о серьезной аномалии говорить не приходится.

- Осень будет осенняя. Ну, и зимой вряд ли стоит ждать серьезного тепла, да, температура будет чуть выше -примерно на два градуса, но это не аномалия, это ни о чем. Думаю, что этот сезон будет удачным, каким он и должен быть. Со снегом, с морозцами, - добавил Тишковец.