Белорусская АЭС опровергла сообщения о забастовке

Информацию о протестах на БэлАЭС опровергли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусская АЭС опровергла слухи о забастовке своих рабочих. Руководящий состав станции заявил, что работа идет в штатном режиме.

«БелАЭС работает в штатном режиме», - сказали на электростанции.

Также поступила информация, что состоялась краткосрочная встреча работников Гроднопромстроя с руководством за территорией АЭС.

«Территория АЭС — это режимный объект, здесь никаких собраний быть не может», - цитирует ТАСС пресс-службу АЭС.

Напомним, что в пятницу несколько белорусских Telegram-каналов сообщили, что на БелАЭС началась забастовка.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» в Гродненской области. 7 августа началась загрузка топлива в реактор первого энергоблока началась, что означает физический пуск.

Информация о забастовке АЭС появилась на фоне массовых протестов в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Граждане страны, несогласные с результатами голосования, вышли на улицы. Мирные протесты превратились в массовые беспорядки. Вслед за полицией на улицах Минска появился ОМОН. Столкновения привели к еще большим протестам. В ходе столкновений погиб один человек. По данным корреспондентов kp.ru, народ пока не собирается расходиться.