Хабиб Нурмагомедов сказал, когда будет готов подраться с Тони Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весной 2020 года бой Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон не состоялся. Это произошло в пятый раз в карьере обоих спортсменов по причине пандемии коронавируса. Схватка так и не состоялась из-за того, что Хабиб не смог попасть к месту боя из-за закрытых границ между странами. Но Нурмагомедов все же верит - будет схватка с Тони:

- Я в глубине души верю, что мы все-таки подеремся с Тони Фергюсоном. Если я выиграю у Джастина и мы идем дальше, хочу, чтобы он был в списке тех, с кем я бы подрался. Но я не знаю, что с миром случится. Ощущения, когда я готовлюсь на Тони Фергюсона - именно это имя дает мне большую мотивацию, - сказал Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Напомним, что последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова.