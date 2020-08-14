Хабиб Нурмагомедов впервые сделает заявление после смерти отца: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции 14 августа 2020

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 14 августа, состоится первая за долгое время официальная пресс-конференция звездного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Действующий чемпион промоушена в легком весе ведет в данный момент подготовку к очередному бою - в октябре у него на турнире UFC 254 будет бой против Стивена Гейтжи. Это будет третья в карьере защита чемпионского пояса. Ну а пока что же Хабиб решил впервые после смерти своего отца сделать публичные заявления для общественности. До этого главным источником сведений про Хабиба был, по сути, лишь его Инстаграм.

Напомним, что Хабиб должен был драться весной 2020 года с Тони Фергюсоном. Однако из-за пандемии коронавируса его поединок пришлось сначала перенести, а затем и вовсе отменить - Хабиб не смог приехать в локацию, где должен был пройти поединок.

Так что на данный момент в его статистике в смешанных единоборствах 28 боев, все из которых стали победными, последней схваткой значится встреча с Дастином Пуарье. Хабиб одержал победу над американцем 7 сентября 2019 года на турнире UFC 242, который прошел в Абу-Даби. Таким образом, у Хабиба из-за пандемии и всех событий в жизни перерыв в карьере составит уже больше года.