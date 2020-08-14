Президент Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цыбульский обсудили состояние аварийного жилья в Архангельской области

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- Совсем недавно мы с Правительством обсуждали вопросы увеличения темпов жилищного строительства в стране в целом. Для Архангельска, для Архангельской области это одна из из наиболее острых проблем, - подчеркнул Владимир Путин.

По словам Александра Цыбульского, объемы ввода нового коммерческого жилья в регионе в последние годы снижались. Сейчас на ситуацию существенно повлияла пандемия, когда строители были вынуждены работать в условиях карантинных ограничений. На состоянии рынка отразилось и снижение потребительского спроса на коммерческое жилье: 12,5% квартир, уже сданных в эксплуатацию, до сих пор не востребованы. Это тоже не стимулирует застройщиков наращивать объемы.

Тем не менее, все обязательства, взятые на себя в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», регион выполняет. Сейчас Архангельская область занимает четвертое место среди субъектов РФ по объемам расселяемого ветхого жилфонда. Объем переселения вырос в два раза, если сравнивать этот показатель с программой 2013 - 2018 годов.

Проблема, требующая немедленного решения, - расселение ветхих деревянных домов, которые были признаны подлежащими к переселению после 1 января 2017 года и не входят в действующие этапы госпрограмм. Сегодня в них проживают около 3 тысяч человек.

- У нас массово происходит сход аварийного деревянного фонда со свай. Это делает непригодным для жизни целые дома, - рассказал Александр Цыбульский. - В этом году за полгода уже пять сошло, еще шесть в ближайшее время могут стать непригодными. Мы переселяем людей в маневренный жилищный фонд, который уже сильно переполнен. Сейчас я распорядился, мы там косметический ремонт делаем, чтобы люди ну хотя бы жили в более-менее нормальных условиях.

Александр Цыбульский обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить дополнительное финансирование на строительство 10 многоквартирных домов, чтобы переселить в них людей из аварийного жилья, не включенного в программу 2019–2025 годов. По словам главы региона, он уже обсуждал этот проект с главой Минстроя Владимиром Якушевым.

- Он в целом поддерживает и понимает серьезность этой проблемы, - сообщил Александр Цыбульский. - Я вас очень прошу в этой части нас поддержать, потому что проблема действительно актуальная для Архангельской области.

— Хорошо, договорились. Согласен, – сказал Владимир Путин.