Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Психолог дала совет, как безболезненно выйти из декрета

Елена АкимоваЕленаАкимова
КомментироватьОставить комментарий
Психолог посоветовала, как женщине настроиться на работу после декрета

Психолог посоветовала, как женщине настроиться на работу после декрета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог Юлия Осмачкина посоветовала, как безболезненно выйти из декретного отпуска. Часто женщина даже не может представить, как вернется в рабочий ритм, занимаясь три года воспитанием ребенка.

Основная трудность в том, что в голове у мамы мысли: «мой малыш без меня будет плакать», «никто кроме меня лучше с ним не справится», «я потеряла навык и в коллективе буду аутсайдером».

В таком случае психолог советует вспомнить, что до рождения ребенка у мамы была другая жизнь: встречи с друзьями, рабочие задачи, походы по магазинам, путешествия.

- Вы — женщина. Это в первую очередь. А потом уже — мама, — пояснила Осмачкина в беседе с ФАН.

Не стоит сбрасывать со счетов отца. Это не только помощник матери, но и такой же полноценный второй родитель. Мужчину нужно подготовить к скорому выходу женщины на работу, если он мало включен в жизнь ребенка, то постепенно погружать его.

Еще более сложным является момент, когда и маме, и малышу предстоит сменить жизненный уклад: маме выйти на работу, а ребенку в детский сад.

- Переживания, как ребенок адаптируется в детском сажу, желание сидеть под дверью – это мысль охватывает почти каждую женщину. Есть много способов помочь ребенку пережить этап разлуки. Брать в сад его любимую игрушку или класть в карманы «волшебные поцелуи»: когда ребенок тоскует, он «вытаскивает» из кармана мамин «поцелуй» и вспоминает, что она рядом, — обратила внимание психолог.

Еще одним действенным способом избавления от любых страхов является моделирование сложных ситуаций. Нужно прокрутить в голове самые сложные сценарии, спланировать свое поведение.

- Прокрутите эту ситуацию в самом худшем виде. Проговорите ее. Доведите до абсурда. Сами улыбнетесь тому, что представили. На всякий случай можете составить план действий. И уже будет не так страшно, ведь самое худшее вы уже представили, — добавила специалист.

Эксперт призвала настраиваться на то, что выход на работу – это долгожданный этап, который пойдет на пользу всей семье.

- Но мы не говорим о ситуации, когда мама не хочет работать в принципе. В таких случаях работают другие механизмы, — резюмировала Осмачкина.