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Новый клип Little Big набрал свыше полумиллиона просмотров за пять часов

Уже долгое время видео держится на вкладке "в тренде" на YouTube
Анастасия ЗыряноваАнастасияЗырянова
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Новый клип Little Big набрал свыше полумиллиона просмотров за пять часов

Новый клип Little Big набрал свыше полумиллиона просмотров за пять часов

Фото: Кадр видео

Новый клип Little Big "Tacos" ворвался на YouTube также резко и бескомпромиссно, как и предыдущие. С момента публикации прошло всего пять часов, а ролик уже собрал более полумиллиона просмотров. На протяжении долгого времени "Tacos" держится на первом месте на вкладке "в тренде".

Главную роль в новом ролике сыграл небезысвестный "Пухляш" Дима Красилов. Этот виртуозный танцор знаком всем по клипу "UNO".

По сюжету он приходит на кухню, чтобы перекусить. Однако внезапно кетчуп, горчица, хот-дог и бутылка газировки, стоящие на столе, оживают и превращаются в участников Little Big. В самой песне музыканты поют о том, как любят вкусно поесть, и предстают в костюмах продуктов.

Но если клип большинству пользователей очень понравился, то сама песня в этот раз вызвала неоднозначную реакцию.

- Это не то, чего ожидают от LittleBig. Печально.

- Верните старый добрый Little Big. Последние время только шляпа

- Мне одному кажется, что чем дальше тем хуже?! - пишут поклонники.

Напомним, предыдущая песня Little Big, в отличие от этой, понравилась практически всем. Клип "UNO" собрал более 142 миллионов просмотров.

Культура