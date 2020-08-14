Новый клип Little Big набрал свыше полумиллиона просмотров за пять часов Фото: Кадр видео

Новый клип Little Big "Tacos" ворвался на YouTube также резко и бескомпромиссно, как и предыдущие. С момента публикации прошло всего пять часов, а ролик уже собрал более полумиллиона просмотров. На протяжении долгого времени "Tacos" держится на первом месте на вкладке "в тренде".

Главную роль в новом ролике сыграл небезысвестный "Пухляш" Дима Красилов. Этот виртуозный танцор знаком всем по клипу "UNO".

По сюжету он приходит на кухню, чтобы перекусить. Однако внезапно кетчуп, горчица, хот-дог и бутылка газировки, стоящие на столе, оживают и превращаются в участников Little Big. В самой песне музыканты поют о том, как любят вкусно поесть, и предстают в костюмах продуктов.

Но если клип большинству пользователей очень понравился, то сама песня в этот раз вызвала неоднозначную реакцию.

- Это не то, чего ожидают от LittleBig. Печально.

- Верните старый добрый Little Big. Последние время только шляпа

- Мне одному кажется, что чем дальше тем хуже?! - пишут поклонники.

Напомним, предыдущая песня Little Big, в отличие от этой, понравилась практически всем. Клип "UNO" собрал более 142 миллионов просмотров.