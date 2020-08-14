Тактическая хитрость: в стартовом составе "Ахмата" на игру против "Спартака" нет форвардов

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в пятницу, 14 августа, в Москве будет сыгран матч 2 тура чемпионата России 2020/2021 годов. В гости к "Спартаку" в Тушино на стадион "Открытие Арена" приедет грозненский "Ахмат". Спартаковцы и клуб из Чечни сыграли всего несколько недель назад в финале прошлого сезона. И тогда москвичи победили 3:0. Сегодня же в стартовом составе у чеченского клуба нет номинальных чистых форвардов - такова заявка "Ахмата" на игру согласно официальному сайту Премьер-Лиги.

Стартовый состав "Ахмата" на игру против "Спартака": Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Ильин, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Харин

В запасе у "Ахмата" на игру остаются: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Роши, Садулаев, Кадыров, Умаев, Понсе.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Ахмат. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени.