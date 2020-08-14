Число заболевших коронавирусом в мире превысило 21 млн Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на пятницу, 15 августа, количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 21 миллион, а жертвами заболевания стали более 761 тысячи. Такие данные приводит университета Хопкинса.

Согласно представленной информации, за все время пандемии в мире выявили уже 21 010 700 заболевших коронавирусной инфекцией, а количество летальных исходов увеличилось до 761 260.

Лидером по числу инфицированных и умерших остаются Соединенные Штаты, где зарегистрировали уже 5 280 315 случаев заражения коронавирусом. На втором месте антирейтинга расположилась Бразилия, где количество заболевших на данный момент составляет 3 224 876. На третью строчку по количеству инфицированных остается Индия, где заболели 2 461 190 человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, зафиксировали 912 823 случая заражения, выздоровели 722 964 человека, умерли 15 498. Страна находится на четвертой строчке по количеству заболевших.