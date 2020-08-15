«Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов Фото: REUTERS

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов немецкая «Бавария» обыграла испанскую «Барселону» с разгромным счетом 8:2. Таким образом, мюнхенский футбольный клуб вышел в полуфинал главного еврокубкового турнира.

Стоит отметить, что каталонцы впервые в истории пропустили восемь голов в матчах Лиги, до этого самым плохим их результатом считалось поражение в игре с испанской «Валенсией» в 1962 году, когда «Барселона» проиграла со счетом 2:6, а восемь голов клуб из Каталонии пропустил в 1946 году в Кубке Испании от «Севильи» (0:8).

Встреча 14 августа проходила на арене «Эстадио да Лус» в португальском Лиссабоне. Счет на четвертой минуте открыл Томас Мюллер, отправив мяч в ворота «Барселоны», он же позже забил еще один гол на 31-й минуте. Двуия забитыми голами у каталонцев также отличился Филиппе Коутиньо (85, 89).

К слову, на седьмой минуте матча защитник мюнхенской команды Давид Алаба отправил мяч в свои ворота, передает ТАСС.