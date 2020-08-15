Ученые посоветовали дезинфицировать респираторы в мультиварке

Американские ученые предлагают использовать для дезинфекции респираторов мультиварки Фото: Мария ЛЕНЦ

Американские ученые предлагают использовать мультиварки для дезинфекции респираторов типа N95, которые во всем мире используются для защиты от коронавируса. Об этом со ссылкой на исследование сотрудников Иллинойского университета в Урбане-Шампейне пишет издание IJEST (International Journal of Environmental Science and Technology).

По мнению исследователей, оптимальная температура для сухой обработки респираторов в мультиварке – +100°C, а время – 50 минут.

«Сухая тепловая обработка при температуре 100 градусов Цельсия на протяжении 50 минут — это хороший метод для подготовки респираторов N95 для повторного использования», - говорится в отчете научной группы под руководством профессора инженерной защиты окружающей среды Тан Нгуен.

Отмечается, что при температуре выше ста градусов нарушится внутренняя структура респиратора, а при меньшей, чтобы убить все вирусы придется греть средство защиты дольше.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ученые из США и Канады предложили лечить вызванную коронавирусом пневмонию нового типа с помощью лучевой терапии.