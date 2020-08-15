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Предвыборный накал страстей в США: В спор сторонников Трампа и Байдена вмешалась Мардж Симпсон

Героине мультфильма не понравилось, что ее голос сравнили с голосом Камалы Харрис
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Героиня мультсериала хотела грубо ответить советнику Трампа, но побоялась, что ее слова "запикают"

Героиня мультсериала хотела грубо ответить советнику Трампа, но побоялась, что ее слова "запикают"

Фото: Кадр видео

Мардж Симпсон ответила на грубость советнику Трампа Дженне Эллис. Та в одном из эфиров издевалась над Камалой Харрис, которую Джо Байден собирается сделать вице-президентом от партии демократов.

Эллис пошутила, что голос у Харрис такой же, как у Мардж Симпсон из популярного мультсериала. Она, вероятно, рассчитывала, что это вызовет реакцию, но не с той стороны.

На заявления советницы Трампа ответила героиня мультфильма. Видео появилось в аккаунте шоу в Твиттере.

- Обычно я не лезу в политику, но старший советник президента Дженна Эллис сказала, что голос Камалы Харрис похож на мой, - сказала Маодж Симпсон.- Лиза (одна из детей в сериале) сказала, что это не комплимент.

Симпсон добавила, что она, "как обычная домохозяйка", чувствует неуважение со стороны Эллис, и хотела бы ответить, как должно, но боится, что тогда ее слова запикают, как нецензурные.

Кстати, Симпсона предсказали победу Трампа на выборах в 2016 году. Позже создатели сериала заявили, что жалеют, ведь их прогноз сбылся.