«Коронавирус для бедняков»: Богачи из Силиконовой долины устраивают вечеринки с быстрыми тестами на Covid-19 на входе

Эпидемия длится уже полгода, хотя на некоторых коронавирус никак не повлиял Фото: REUTERS

Пандемия коронавируса, самоизоляция и маски - про это в Силиконовой долине слышали разве что по телевизору или через Интернет. Жизнь самых богатых людей мира в 2020 году точно такая же, как была раньше, разве что теперь появилось новое развлечение - перед вечеринкой все весело сдают тесты на Covid-19.

Daily Mail не называет имя организатора торжества с тестированием, но по данным источников, речь идет об экспресс-тестах.

- Коронавирус - это вирус бедных людей, - сказал изданию врач.

- Все эти богатые люди не могут остановиться, - прокомментировал другой человек, связанный с руководителями технологических компаний.

Чтобы журналисты не заподозрили их в излишествах в период пандемии, богачи арендуют особняки в Палм-Спрингс, которые стоят около 50 000 долларов в месяц, чтобы проводить вечеринки.

Марк Цукерберг, глава Facebook, отдыхал семьей на Гавайях, Джефф Безос из Amazon купил дом в Беверли-Хиллз за 10 миллионов долларов, расположенный по соседству с комплексом за 165 миллионов долларов, который он приобрел полгода назад.

Пока США в изоляции, богачи тратят по 2,6 миллионов долларов, чтобы легально покинуть страну - получить иностранное гражданство или доступ на вылет на особых условиях.