Мишустин призвал вернуть на Камчатку советскую романтику, чтобы в регион ехала молодежь

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал создать на Камчатке такие условия для жизни, чтобы туда ехала молодежь. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности Камчатского края.

Глава кабмина привел цифры - сейчас в регионе проживает около 60 тысяч молодых людей до 30 лет, тогда как в Советские годы их было на 10 процентов больше. В 1970-х годах здесь проживали около 400 тысяч человек, треть из них - молодые люди.

Михаил Мишустин призвал подумать, как можно было бы привлечь молодежь в регион:

- Уникальная природа Дальнего Востока и конкретно Камчатки - потрясающая. И та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке,- приводит слова премьера ТАСС.

По его мнению подход должен быть комплексным: пересмотр социальных льгот, поддержка бизнеса, создание инфраструктуры.