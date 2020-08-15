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В Центре Гамалеи рассказали, чем отличается третий этап испытаний вакцины от коронавируса

Препарат зарегистрирован, но ученые продолжат проверку
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Стало известно, как будет проходить третий этап испытания российской вакцины от коронавируса. Разработку Центра Гамалеи сначала, напомним, проверяли на грызунах, затем на приматах. Когда опыты показали - вакцина безопасна, пригласили добровольцев. За участниками эксперимента следили медики из Сеченовского университета - безопасность и эффективность вакцины доказана.

"Спутник V" зарегистрировали. Но проверка продолжится. Теперь вакцину испытать должны на детях и людях пожилого возраста - в контрольной группе были добровольцы среднего возраста без сопутствующих заболеваний.

Третий этап испытаний пройдет иначе:

- Добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить,- сказал ТАСС глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. - У добровольцев будут брать кровь в первый день испытаний. Это делается для того, чтобы была точка отсчета, чтобы сравнивать прирост антител.

Следующий забор крови через 21 день после первой вакцинации. Следующий - еще через 21 день после второй вакцинации.