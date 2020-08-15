В Центре Гамалеи рассказали, чем отличается третий этап испытаний вакцины от коронавируса

Стало известно, как будет проходить третий этап испытания российской вакцины от коронавируса. Разработку Центра Гамалеи сначала, напомним, проверяли на грызунах, затем на приматах. Когда опыты показали - вакцина безопасна, пригласили добровольцев. За участниками эксперимента следили медики из Сеченовского университета - безопасность и эффективность вакцины доказана.

"Спутник V" зарегистрировали. Но проверка продолжится. Теперь вакцину испытать должны на детях и людях пожилого возраста - в контрольной группе были добровольцы среднего возраста без сопутствующих заболеваний.

Третий этап испытаний пройдет иначе:

- Добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить,- сказал ТАСС глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. - У добровольцев будут брать кровь в первый день испытаний. Это делается для того, чтобы была точка отсчета, чтобы сравнивать прирост антител.

Следующий забор крови через 21 день после первой вакцинации. Следующий - еще через 21 день после второй вакцинации.