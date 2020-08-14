Представитель Минздрава рассказал, что будет с остальными российскими разработками вакцин против коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

На этой неделе в России зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса, разработанная учеными НИИ им. Гамалеи. Параллельно активно ведутся разработки в научном центре «Вектор» в Новосибирске. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на одном из совещаний у президента, госрегистрация этой вакцины ожидается в сентябре, а первую партию в случае успеха произведут в октябре.

Между тем, в мае этого года Голикова говорила, что всего в России разрабатывается 47 препаратов для прививки от коронавируса. «Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», — сказала вице-премьер. Всемирная организация здравоохранения включила в международный перечень кандидатных, то есть наиболее перспективных вакцин против COVID-19, девять российских разработок (кстати, препарат НИИ Гамалеи среди них не значился). Что же будет теперь, после регистрации первой отечественной вакцины, с остальными разработками? Об этом «КП» рассказал советник министра здравоохранения, вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев.

- Все разработчики идут своим путем в соответствии с программой клинических исследований, разработанной ими для каждого препарата. При этом требования, которые государство предъявляет к качеству, эффективности и безопасности вакцин, одинаково высоки для каждой из них. Работы по созданию вакцин ведут научный центр «Вектор», научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева.

Из них на стадию изучения препарата с участием добровольцев вышел «Вектор», который получил разрешение на клинические исследования своей вакцины.

«ЕСЛИ ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ С ПЕРВЫМ ПАЦИЕНТОМ, ВТОРОМУ ВАКЦИНУ УЖЕ НЕ ВВЕДУТ»

- Исследования продолжаются, и, когда разработки будут достаточно изучены, зарегистрированы и пройдут все необходимые испытания, то также смогут применяться наряду с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), - продолжает Сергей Глаголев.

Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Фото: Минздрав РФ/ТАСС

- Может возникнуть вопрос: если одна эффективная вакцина уже зарегистрирована, зачем продолжать тратить время и деньги на другие?

- У нас, как и во всем мире, существует несколько вакцинальных платформ (это технологии, используемые в производстве вакцины, например, аденовирусы, инактивированные частицы вируса или его отдельные антигены и др.). И даже на одной и той же платформе один разработчик может создать несколько вакцин.

Не исключено, что для различных возрастных категорий, разных групп риска та или иная прививка будет подходить лучше. Поэтому разнообразие приветствуется во всем мире.

Так что есть разные кандидатные платформы, и нам нужно дождаться результатов исследований. Все они идут по фазам. Понятно, что если на первой или второй фазе исследований возникают проблемы, а они выявляются в ходе проводимого мониторинга, изучение останавливается, и следующей, третьей фазы, естественно, не будет. А если, например, на первой фазе исследования что-либо случается с первым пациентом, второму вакцину уже не введут.

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