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Центробанк запретил страховщикам навязывать покупку нового полиса ОСАГО

Некоторые компании предлагали клиентам вместо внесения изменения купить новый полис
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Страховщикам запретили навязывать клиентам новый полис ОСАГО. Такие рекомендации распространил Центробанк. Речь идет о случаях, когда в полис необходимо внести новые сведения о владельце транспортного средства. Некоторые страховщики вместо внесения изменения предлагают клиентам в настойчивой форме вместо этого просто получить новый полис.

- Проблема не является критически острой, но регулятору «поступило несколько десятков жалоб по данным вопросам, в том числе в отношении крупнейших страховщиков на рынке ОСАГО,- пишет со ссылкой на Центробанк "Коммерсант".