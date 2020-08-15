В России началось производство первой российской вакцины от коронавируса

В России 15 августа началось производство первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Препарат разработан Центром Гамалеи и прошел испытания на добровольцах, доказана эффективность и безопасность препарата. Но проверка продолжится в рамках третьего этапа исследований. Добровольцев не будут отправлять в стационар, этот этап пройдет амбулаторно - после вакцинации людей отправят по домам, через 21 проверка на антитела и вторая прививка - через 21 день еще одна проверка иммунитета к коронавирусу.

- В России начато производство вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Н. Ф. Гамалеи,- сообщили в Минздраве.