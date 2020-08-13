Эксперт оценил перспективы поставок вакцины от коронавируса другим странам

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По мнению эксперта, потенциал у препарата есть, но и простой борьба за экспортные рынки не будет.

- Надо понимать, что рынок в известном смысле уже поделен, в том числе поделен в отношении вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. Целый ряд стран заключили своего рода фьючерсы на поставку соответствующих препаратов. При этом они финансируют разработку этого продукта и заключают контракты на будущую поставку, пояснил Николай Беспалов.

Николай Беспалов. Фото: Личный архив

Тем не менее, российскую вакцину можно расценивать как в некотором роде «альтернативное решение», ведь наша страна готова одной из первых выйти на международный рынок с готовым препаратом и это может сыграть свою положительную роль. Однако ждать выхода вакцины на экспорт придется несколько месяцев.

- Чтобы обеспечить потребности даже нашей страны (в вакцине, - прим. ред.), потребуется не один месяц, чтобы выйти на плановые объемы производства, не говоря уже о потребностях других стран, - считает эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

По мнению Николая Беспалова, отличия с точки зрения реакции организма на вакцину у россиянина или представителя какой-то другой страны будут минимальные, но на эффективности вакцины может сказаться разница в вариациях вируса SARS-CoV-2, циркулирующих в других странах. Важным моментом является и необходимость запуска административной процедуры по регистрации.

- Если препарат проходит клинические исследования в той или иной стране, то получает определенные преференции по возможности более простой, более быстрой процедуры допуска на рынок этой конкретной страны, - заключил эксперт.

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