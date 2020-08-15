Лукашенко приедет в Генштаб Беларуси

Лукашенко заявил, что приедет в Центр стратегического управления Минобороны Беларуси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Лукашенко заявил, что приедет в Центр стратегического управления Минобороны Беларуси, сообщает БелТА.

- К методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства, - заявил Лукашенко.

Отмечается, что в Генштабе, в субботу, 15 августа, Лукашенко планирует обсудить сложившуюся ситуацию в Беларуси.

Напомним, протесты в республике продолжаются седьмой день. Они начались 9 августа после проведения выборов на пост президента Беларуси. Центральная избирательная комиссия заявила, что правящий с 1994 года Александр Лукашенко победил, набрав более 80% голосов, а за главного оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали всего 10%.