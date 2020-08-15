"У вас теперь нет ни имен ни фамилий, только номерные знаки": Задержанный минчанин рассказал о содержании в СИЗО на Окрестина

Задержанный минчанин рассказал, как его избивали в изоляторе на улице Окрестина Фото: REUTERS

Один из задержанных в Минске рассказал "Комсомольской правде", как его задержали возле мемориала погибшему протестующему и несколько часов избивали дубинками в СИЗО на улице Окрестина. Алексей также рассказал, что силовики уложили задержанных на пол, разрезали штаны сзади и написали чёрным маркером на каждом номера.

Полный текст беседы можно прочитать на сайте "КП-Беларусь".

- Брат говорит, когда поставили номера, он подумал, что поведут на бойню... Лежащих на полу людей начали лупить дубинками. Но не просто так. Спрашивали: "Кто лучший в мире президент?" Они должны были все хором ответить: "Александр Григорьевич Лукашенко", - рассказал собеседник "КП-Беларусь".

Он также сообщил, что люди в темной форме и балаклавах спрашивали у задержанных, станут ли они писать заявление по факту избиения, а когда те говорили, что не будут, задержанных демонстрантов снова избивали дубинками.