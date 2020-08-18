Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Бурятии

Фото: Минздрав России

О новой коронавирусной инфекции, которая обрушилась на мир в этом году, мы знаем, кажется, почти все. И главное — что от нее уже изобретена вакцина. К сожалению, в мире существуют и другие инфекции. Одна из которых — ВИЧ. И вот о ней, увы, в нашем современном мире еще много стереотипов, мифов, которые прочно укоренились в сознании людей из-за недостатка информации и знаний.

Чтобы рассказать больше о ВИЧ, Министерство здравоохранения Российской Федерации уже несколько лет проводит акцию по тестированию на ВИЧ в разных городах России. В ее рамках специалисты не только тестируют всех желающих, но и проводят консультирование по вопросам ВИЧ/СПИД (чем они отличаются — см. Важно).

Фото: Минздрав России

16 регионом, где побывали мобильные пункты тестирования, стала Республика Бурятия. За несколько дней было протестировано более шестисот жителей Гусиноозерска, Кяхты, Закаменска, Бабушкина и Улан-Удэ.

- На сегодняшний день доказано: чем выше уровень тестирования, тем раньше происходит выявление заболевания, раньше начинается лечение и, соответственно, увеличивается продолжительность жизни людей с ВИЧ-инфекцией, улучшается качество их жизни, уменьшаются риски дальнейшего распространения заболевания, - отметила заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия Наталья Логина.

ВАЖНО

ВИЧ — это еще не СПИД

Зачастую, знания о ВИЧ ограничиваются лишь фактом существования болезни, без каких-либо элементарных подробностей, например, расшифровки аббревиатуры. А так как понятия эти почти всегда используют в общем контексте, их воспринимают за нечто единое и равноценное. Давайте разберемся.

ВИЧ-инфекция - болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Он подавляет иммунитет и лишает его возможности оказывать сопротивление другим инфекциям, в том числе тем, с которыми обычно справляется здоровый организм.

Фото: Минздрав России

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — последняя стадия ВИЧ–инфекции. Это состояние развивается у человека на фоне тяжелого иммунодефицита. При СПИДе иммунитет ослабевает настолько, что любое сопутствующее заболевание может привести к летальному исходу.

Фото: Минздрав России

То есть разница между ВИЧ и СПИД — огромная: как минимум 10-15 лет жизни. Сейчас количество этих лет увеличивается, потому что улучшаются препараты, совершенствуются методы лечения, так что многие ВИЧ-инфицированные люди, к счастью, не сталкиваются со СПИДом никогда.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Тестирование пройдет в Иркутской области

С 19 по 24 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Иркутской области: Усолье-Сибирском, Ангарске, Шелехове, Братске, Иркутске.

Фото: Минздрав России

Акция проходит с соблюдением всех мер безопасности против коронавирусной инфекции.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru.