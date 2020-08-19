Москва будет участвовать в подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

Сергей Собянин и Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами регионов

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами регионов в рамках проекта «Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода».

- Участие столицы в подготовке к юбилейным торжествам позволит нам сделать предстоящий праздник еще красочнее, интереснее и познавательнее, - отметил Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что в ходе подготовки к юбилею в Нижнем Новгороде уже реализуются проекты по развитию инфраструктуры, строятся социально значимые объекты, активно ведется реконструкция объектов культурного наследия, преображается Нижегородский кремль, создаются значимые транспортные развязки.

- К предстоящему юбилею Москва окажет содействие в реконструкции исторического центра столицы Приволжья, - сообщил Сергей Собянин.

В рамках подготовки к юбилею москвичей и нижегородцев ожидает много совместных культурно-массовых, спортивных и просветительских мероприятий: Дни Нижегородской области в Москве и Дни Москвы в Нижегородской области, туристический проект «Кремлевские маршруты» и др.

Кроме того, под девизом «Благодарная столица» участники культурно-патриотической акции «Алтарь Отечества» пройдут по маршруту Народного ополчения 1612 года, только в обратном направлении - из Москвы в Нижний Новгород.