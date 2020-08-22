Спутник Planet обнаружил «колоссальные» изменения на базе России в Арктике Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спутник компании Planet сделал эксклюзивные снимки, на которых запечатлел изменения на российской базе в Арктике. Оказалось, что Россиия увеличила длину взлетно-посадочной полосы арктического аэродрома Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа до "колоссальных" 3,5 километра. Об этом сообщает издание The Drive.

Специалисты издания полагаются, что удлинение полосы позволит России принимать на аэродром военной арктической базы любое воздушное судно Вооруженных сил. Так, на авиационной базе могут быть развернуты сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, а также стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 и дальний противолодочный самолет Ту-142. Издание отмечает, что на базу уже летают самолеты Ил-76, которые доставляют продовольствие, оборудование и сотрудников базы.

- Данные воздушные суда уже выполняли полеты над Арктикой с баз на материковой части РФ, создавая некоторые проблемы потенциальным противникам. Особенно это касается операций с иностранными подводными лодками, - пишет издание.

«Арктический трилистник», как отметили специалисты, позволяет России контролировать «небо и море на больших расстояниях» вокруг базы.