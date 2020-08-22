В Госдуме предложили обеспечить автомобилями многодетные семьи

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать бесплатно автомобили российского производства семьям с пятью детьми и более. В письме, направленном главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову, Сухарев назвал поддержку многодетных семей приоритетом государства.

Депутат отметил, что настолько большим семьям необходим личный транспорт, но купить его не всегда возможно. Сухарев предложил министру обсудить возможность выдавать машины на более чем семь мест в собственность таким семьям за счёт федеральных средств. При этом достижение совершеннолетия одного из детей не должно учитываться.