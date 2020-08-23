Коронавирус у Юлии Тимошенко: состояние экс-премьера Украины оценивается как тяжелое

Коронавирус у Юлии Тимошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусной инфекцией.

О болезни политика сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, который заявляет, что положительный тест на коронавирус сдали родственники экс-премьера дочери Евгении и её супруга Артура Чечёткина.

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко подтвердила, что депутат заболела COVID-19, и сообщила, что ее состояние оценивается как тяжелое

Напомним, в середине июля коронавирус подтвердился у жены украинского президента Елены Зеленской. Тестирование Владимира Зеленского и детей пары показало отрицательный результат. Однако президенту Украины пришлось перейти на особый режим работы без проведения личных встреч, но отмечалось, что состояние его здоровья «позволяет ему выполнять служебные обязанности»