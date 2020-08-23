Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Коронавирус у Юлии Тимошенко: состояние экс-премьера Украины оценивается как тяжелое

Положительный тест на COVID-19 сдали и родственники Юлии Тиошенко
Елена ГильмановаЕленаГильманова
КомментироватьОставить комментарий
Коронавирус у Юлии Тимошенко

Коронавирус у Юлии Тимошенко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусной инфекцией.

О болезни политика сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, который заявляет, что положительный тест на коронавирус сдали родственники экс-премьера дочери Евгении и её супруга Артура Чечёткина.

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко подтвердила, что депутат заболела COVID-19, и сообщила, что ее состояние оценивается как тяжелое

Напомним, в середине июля коронавирус подтвердился у жены украинского президента Елены Зеленской. Тестирование Владимира Зеленского и детей пары показало отрицательный результат. Однако президенту Украины пришлось перейти на особый режим работы без проведения личных встреч, но отмечалось, что состояние его здоровья «позволяет ему выполнять служебные обязанности»

Распространение коронавируса в мире