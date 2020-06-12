2020-06-12T14:56:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

Тесты президента Украины и детей оказались отрицательными
Ася КУЗНЕЦОВА
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Жена Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусомЖена Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Коронавирус подтвердился у супруги президента Украины Елены Зеленской. Тестирование Владимира Зеленского и детей пары показало отрицательный результат.

Сейчас Елена Зеленская находится проходит лечение дома, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Пока неизвестно, где и когда могло произойти заражение. Проводится эпидемиологическое расследование. Всем, кто контактировал с Зеленской, рекомендовали соблюдать самоизоляцию и пройти тестирование.

Ранее сайт KP.ru сообщал о заражениях других первых леди. Так, первой в семье премьер-министра Канады заразилась супруга Софи Грегуар-Трюдо. Следом за ней заразился и глава канадского правительства Джастин Трюдо. Он также проходил лечение дома.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переносил коронавирус тяжело, врачи почти месяц боролись за его здоровье. Премьера даже перевели на какое-то время в палату интенсивной терапии. Его беременная девушка Керри Саймондс проходила лечение амбулаторно в начале апреле, а уже конце месяца родила здорового мальчика. Пара назвала сына в честь врачей, спасавших Джонсона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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