«Мы с вами до конца»: Лукашенко вышел к силовикам у своей резиденции. Фото: кадр из видео

Прибывший к своей резиденции в Минске в воскресенье, 23 августа, белорусский президент Александр Лукашенко вышел на улицу и поблагодарил сотрудников ОМОНа, которые стояли возле Дворца Независимости в оцеплении. Видео встречи лидера Белоруссии и силовиков опубликовал близкий к пресс-службе президента страны Telegram-канало «Пул первого».

- Спасибо, вы красавцы! Мы с ними разберемся, - сказал глава государства. В ответ силовики прокричали ему: «Мы с вами до конца».

Чуть позже пресс-секретарь Александра Лукашенко заявил, что президент Белоруссии был во Дворце Независимости в ситуационном центре целый день, "никуда не убегал" и был там даже того, когда к резиденции подошли протестующие оппозиционеры.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, к своей резиденции Лукашенко прилетел сегодня со своим сыном на самолете, оба были вооружены автоматами и в бронежилетах. С борта вертолета глава страны оценил ситуацию с протестующими, заявив, что они "разбежались как крысы, когда поняли, что будет жарко".