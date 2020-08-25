«Открытая провокация»: Самолёт-разведчик США вторгся в зону военного округа Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский самолёт-разведчик вторгся в запрещённую для полетов зону северного военного округа Китая, где в тот момент велась учебная стрельба боевыми патронами. В Минобороны КНР сообщили, что Пекин расценивает это как открытую провокацию.

«Разведывательный самолет U-2 произвольно вторгся в запретную для полетов зону ... серьезно нарушив ... учебную деятельность Китая, серьезно нарушив китайско-американский кодекс поведения в области морской и воздушной безопасности и связанные с ним международные практики», - говорится в военном ведомстве Китая, где отметили, что подобные действия могли «легко привести к недоразумениям»

Китайская сторона сделала представления и потребовала от Вашингтона прекратить провокации.

Напомним, в феврале этого года ВМС США пожаловались, что китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, который патрулировал пространство над Тихим океаном в 611 километрах к западу от острова Гуам. В свою очередь в Китае заявили, что американское командование предложило устроить демонстрацию силы, и хочет предостеречь КНР от «нежелательных действий» в Южно-Китайском море.