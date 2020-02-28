Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США в Тихом океане

28 Февр. 2020 2020-02-28T06:58:35+03:00

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ВМС США пожаловались, что китайский эсминец направил на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане лазер. Экипаж воздушного судна в этом момент патрулировал пространство над в 611 километрах к западу от острова Гуам.

- Лазер, который не был виден невооруженным глазом, был замечен датчиком на борту P-8A. Действия эсминца КНР были небезопасными и непрофессиональными, - сообщает ВМС США.

Военные уточнили, что их летательный аппарат совершал патрулирование "в соответствии с международными нормами". А лазер, который предположительно был использован китайцами, "потенциально может причинить серьезный ущерб летным экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам".

Ранее сайт kp.ru писал, что командование ВМС США предложило устроить демонстрацию силы Китаю в Тихом океане. Таким образом Пентагон хочет предостеречь КНР от «нежелательных действий» в Южно-Китайском море.

ИСТОЧНИК KP.RU