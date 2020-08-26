Академик рассказал, когда коронавирус сойдет на нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирусная инфекция сойдет на нет не ранее лета 2021 года. Об этом в среду, 26 августа, заявил глава Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ и академик РАН Михаил Пальцев. В интервью порталу стопкоронавирус.рф профессор отметил, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, пройдет в три волны.

- Если посчитать, что этим летом заболеваемость коронавирусом постепенно спала, то есть все основания полагать, что она снова вырастит осенью и будет проходить в дальнейшем в три сезона – весной, осенью, летом. Надо предполагать, что к лету грядущего года мы сможем вернуться к привычному образу жизни и эпидемия сойдет на нет, - объяснил Михаил Пальцев.

Он также рассказал, что все вирусные эпидемии обычно проходят в три волны, первая из которых самая сильная и ощутимая, а третья уже менее сильная за счет формирования иммунитета у жителей зараженных регионов. Так протекала пандемия испанского гриппа – одного из наиболее массовых в истории человечества. Ученые считают, что коллективный иммунитет начинает формироваться, когда переболеет более 60% населения, а когда переболеет 95%, инфекция исчезает.