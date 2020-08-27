В российские вузы в 2020 году поступят более 1 миллиона студентов

Более чем в 50% вузов России повысился средний проходной балл поступающих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду 27 августа министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил на брифинге, что вузы в России в 2020 году примут более 1 миллиона абитуриентов, для половины из которых предусмотрены бюджетные места.

«Всего в российские вузы в этом году поступит больше миллиона студентов на все уровни и формы обучения», - сказал он.

Фальков также отметил, что в 50% российских вузов средний проходной балл, необходимый для поступления абитуриентов, значительно повысился.

«Предварительный анализ показывает, что в более чем 50% вузов средний балл Единого государственного экзамена студентов значительно повысился», - подчеркнул Фальков.

Напомним, что выпускные экзамены в школах были в 2020 году были перенесены на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. В связи с этим и сроки поступления в высшие учебные заведения сдвинулись. Руководство вузов опасалось, что новый учебный год начнется дистанционно, что вызовет ряд сложностей для первокурсников. Но в настоящее время российские вузы планируют начать работу в традиционном режиме - очно.