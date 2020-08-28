Синоптик пообещал аномальное тепло в России в ближайшие дни

Аномальное тепло прогнозируется почти на всей территории России в ближайшие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальное тепло ожидает жителей 95% территории России в ближайшие несколько дней. Особенно заметными температурные аномалии будут на Урале и в южной части Западной Сибири. Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью ТАСС, что температура воздуха будет на 6-8 градусов по Цельсию выше нормы.

- Температура превысит норму в ближайшие пять дней почти на всей территории России. Исключением станет совершенно небольшая территория, примерно пять процентов страны. Самые яркие погодные аномалии будут в районе Украла и Западной Сибири, где температура воздуха превысит норму для данного времени года примерно на шесть-восемь градусом, - объяснил синоптик.

Исключением, о котором говорит Вильфанд, станет северо-восток государства, температура там будет около или чуть ниже нормы.

Последний прогноз Гидрометцентра на конец августа этого года также показывал превышение показателями климатической нормы. Теплее обычного, как сообщал сайт kp.ru, должно быть на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.