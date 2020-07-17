Синоптики рассказали, каким будет август в России

17 Июль 2020 2020-07-17T14:39:18+03:00

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В Гидрометцентре составили предварительный прогноз погоды на последний летний месяц. Август обещает быть теплым, а в некоторых регионах показатели превысят климатическую норму.

Теплее обычного будет на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.

Здесь столбики термометров несколько превысят привычные значения. А вот на юге будет прохладнее обычного. Щадящие температуры задержатся в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа и на Нижней Волге. Только в редкие дни столбики термометров превысят отметку в 30 градусов. На Алтае август будет прохладным. Прохладным август может быть на Алтае.

В центральной части страны показатели не удивят – все в пределах климатической нормы. В Москве и Подмосковье днем до +25, а ночью 9-14 тепла.

Периодические на регион будут воздействовать антициклоны, которые принесут с собой похолодания. Тогда в ночные часы температура воздуха опустится до 5-10 градусов тепла, а днем будет в пределах 15 градусов.

- Что касается осадков, то традиционно в августе в Москве выпадает примерно 77 мм, скорее всего, в этом году ситуация повторится, - комментирует «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

На северо-западе страны умеренное тепло: ночами +10+15 градусов, днем от 19 до 24 тепла. Аналогичные значения будут в Поволжье.

На юге Урала - в Свердловской, Курганской и Челябинской, Иркутской, Амурской областях и южных районах Красноярского края дневные температуры в границах 19-24 градусов. А в Пермском, Приморском и Хабаровском крае до + 26.

Аналогичные температуры в дневные часы будет на юге Западной Сибири. А вот на Чукотке, в Магаданской области, на северо-западе Якутии прохладнее обычного.

В этом году в августе могут фиксироваться первые заморозки, ближе к сентябрю ночи станут холодными. На северо-западе Якутии, на Таймыре и в Эвенкии ночные температуры будут в пределах 2-6 градусов тепла, но возможны переходы в отрицательные значения.

Что касается осадков, то на большей части страны их количество будет в пределах климатической нормы. Только в Предуралье, в Башкирии, Свердловской, Курганской и Челябинской областях, на юге Тюменской области, на западе Омской области, в центральных и южных районах Красноярского края, в Республике Алтай показатели превысят плановые. Здесь чаще обычного будут идти дожди.

А вот в Брянской, Курской области, в Ямало-Ненецком округе, на юге Таймыра, в Эвенкии, в Магаданской области, на севере Якутии, на Чукотке дожди будут перепадать редко.

ИСТОЧНИК KP.RU