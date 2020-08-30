Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей за месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За август текущего года астероиды из группы Аполлонов80 раз сближались с Землей. Самое близкое сближение составило менее восьми тысяч километров, рассказали представители Роскосмоса в интервью ТАСС в воскресенье, 30 августа.

- Астероиды из группы Аполлонов достаточно часто приближаются к нашей планеты в последнее время. За прошедший месяц мы зафиксировали 80 сближений с Землей, один из астероидов приблизился на минимальное расстояние в восемь тысяч километров, - рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в День знаний 1 сентября этого года астероид 2011 ES4 размерами от 22 до 49 метров пролетит совсем близко от нашей планеты - на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны.

Эксперты Роскосмоса рассчитали орбиту данного астероида еще девять лет назад и заявили, что вероятность столкновения с ним абсолютно несущественная.