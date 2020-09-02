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Коронавирус Covid-19

В России за сутки выявили 4 952 новых заражённых коронавирусом

Выздоровели 5 464 человека
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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В Москве выявлено 625 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявлено 625 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за прошедшие сутки было выявлено 4 952 новых случая заражения коронавирусом. Положительными тесты на COVID-19 оказались у жителей 84 российских регионов из 85. При этом у 24,2% не было никаких симптомов. Общее число заразившихся за всё время эпидемии достигло 1 005 000 человек.

Врачи смогли выписать за сутки 5 464 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего с начала пандемии выздоровели уже 821 169 человек.

За сутки скончались от заражения COVID-19 и сопутствующих заболеваний 115 человек. Всего в стране жертвами коронавируса стали 17 414 человек.