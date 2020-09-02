Медведев призвал молодежь препятствовать искажению фактов о Второй мировой войне в соцсетях

Медведев призвал молодежь сохранять историю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 2 сентября, замглавы совбеза Дмитрий Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками проходящего на Сахалине форума «ОстроVа-2020» выразил мнение, что молодежь должна бороться с искажением фактов о Второй Мировой Войне в социальных сетях.

«Я просто прошу вас, обращаюсь к вам, как к молодым патриотам и людям, которым в ближайшие годы придется принимать рычаги управления страной на себя, чтобы вы этому (распространению ложной информации - прим. ТАСС) давали действенный отпор, в том числе и в социальных сетях», - сказал Медведев.

Замглавы совбеза отметил, что нельзя забывать важные даты. Он подчеркнул, что новые поколения должны помнить день начала и окончания не только Великой Отечественной Войны, но и важные даты Второй Мировой войны.

При этом он подчеркнул, что добавлять часы в школах для изучения истории может лишь Минпросвещения, передает ТАСС.

Напомним, что в этом году президент России Владимир Путин представил свою статью о Второй Мировой Войне. Глава государства обратил внимание, что не позволит, чтобы Запад искажал мировую историю, связанную с войной.